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Ребров: Украине всегда сложно играть с командами, которые действуют от своей штрафной площадки
Также поздравил Мельгосу
УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Напомним, "сине-желтые" обыграли в поединке отбора на ЕВРО сборную Мальты (1:3).
– Почему первый тайм был такой трудный? Показалось, на поле было много воды, особенно в штрафной площадке...
– Я не знаю, я не видел никакой воды. В первом тайме мы сами себе создали проблемы, и мы их решили после перерыва. Это были наши проблемы, когда мы проигрывали борьбу, пропускали гол, но мы вернулись в игру. Матч был очень тяжелым... Все должны понимать, что сегодня результат был очень важен. Благодарен игрокам за него. Я уверен, мы должны улучшать лучшую игру.
– Мудрик забил первый гол за сборную Украины. Поможет ли ему это в матче против Италии, потому что давление, вероятно, исчезнет? Поздравили ли вы его с голом?
– Мы все его поздравили. Важный шаг для Михаила. Он создал очень много моментов и для себя, и для партнеров. Двигаемся дальше, очень важные три зачетных пункта.
– Ваш комментарий относительно перформанса Мальты.
– Мальта выглядела хорошо. Но проблема была в нас. Мы предоставили им много шансов. Но Мальта без мотивации, учитывая ее позицию в группе, старалась показать хорошую игру перед собственными болельщиками. Она сделала это.
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Результат давил на нас в первом тайме. Нам всегда сложно играть с такими командами, которые действуют от своей штрафной площадки. Очень компактная команда. Для любого это сложно, если не забиваешь быстро, особенно когда пропускаешь, потом сложно вернуться. Тем не менее, как я сказал, мы старались, забили первый гол, второй, это было важно для второго тайма. После перерыва мы не создали много шансов. Мы пытались атаковать, нам нужно было забить третий гол, чтобы чувствовать себя комфортнее.
– Имели ли вы шанс поговорить с Унаи Мельгосой после победы молодежки над Англией? Ваша реакция на этот успех?
– Да, мы все довольны. Я поздравил его, важная победа для него, команда больше будет доверять тренеру. Это очень важная победа не только для Унаи, а для всей Украины. Обыграть топ-команду в Европе – всегда большой праздник в Украине.
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