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Зинченко: Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как в Бразилии, но у нас есть характер
Сборная Украины обыграла Мальту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итог
"Все мы понимали, что это очень важная игра для нас. Самое главное, что получили три очка, показали характер. Очень хорошая реакция на пропущенный мяч. Так бывает в футболе, когда пропускаешь первым и нужно вернуться в игру как можно скорее. Это то, что у нас вышло.
Много раз говорил, что за время, когда играл в Европе, видел много талантливых игроков среди других сборных, других стран. Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как в Бразилии, но одно у нас есть, и это никуда не отнимешь у нас. Это характер. Это не только касается футбола, но и наших бойцов. Благодаря ВСУ мы можем играть в самую главную нашу игру.
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Прежде всего поздравляю Мудрика с голом. Это важный гол для команды, он успокоил. У нас уже есть опыт, когда мы играли 2:1 и в конце матча пропускали, как со сборной Казахстана. Поэтому это очень важный гол для нас, команды, его уверенности. Надеюсь, что он так и продолжит, но только за сборную.
Домашняя» игра против Италии? Скажу, что где бы мы ни играли, на стадионах очень много украинцев. Много поддержки, хочется сказать им большое спасибо. Мы живем в непростое время, люди все равно приходят и поддерживают. Это мотивирует еще большее. Где бы мы ни играли, уверен, что украинцы нас будут поддерживать.
К сожалению, мы живем в самое сложное время, когда Украина стала независимой. С этой войной, как мы стали одним целым, украинцы по всему миру. Не помню, чтобы это было. С первого дня полномасштабной войны мы все сплотились и помогаем друг другу", – сказал Зинченко.
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