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Довбик: Пенальти бил по вратарю, а он оставался до последнего

Национальная сборная Украины
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Форвард сборной Украины подвел итоги матча с Мальтой

Довбик: Пенальти бил по вратарю, а он оставался до последнего

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями от победы над Мальтой (3:1) в матче квалификации Евро-2024.

"Мы так и ожидали, что будет очень сложная игра. Мальта дома играет в такой вязкий футбол: пока им не забьешь, они всегда на контратаках свои моменты ищут. Поэтому мы такого и ожидали. Но хорошо, что после пропущенного гола немного включились, начали играть в свой футбол и одержали победу.

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С Мальтой было сложнее играть, защитники вязкие, постоянно провоцировали, дергали, висели на мне. С Северной Македонией было немного проще, имели какие-то свободные зоны, было куда вбегать. Но мы еще перед поединками ожидали, что будут два тяжелых матча. Главное, что получили результат.

Пенальти? Бил по вратарю, он остался до последнего, поэтому немного меня сбил. Хорошо, что забил. Чувствую сейчас уверенность. Думаю, что в следующих таких моментах буду принимать другие решения. Потому что вратари также изучают, кто будет бить и смотрят, поэтому думаю, что сделаем анализ и изменим технику удара.

Первую игру с Италией мы все помним, что у нас были моменты. Где-то не хватило сил после матча с Англией. У нас будет одна игра, мы будем отдаваться, надо отдать всего себя в этом матче. Моменты у нас будут - и это будет другая игра, чем та, что была в Италии", - заявил Довбик.

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В статье: Украина Мальта Артем Довбик отбор на Евро-2024
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Источник:
Суспільне Спорт

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