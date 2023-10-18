Миколенко о голе Мудрика: Там голевая передача просто от меня неплохая была

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в отборе на Евро-2024.

– Трудный матч, но я бы не сказал, что это исключительно потому, что это второй матч за 3 дня. После наших сборов все помнят вторую игру, поэтому и говорят, что тяжело. Но с македонцами тоже тяжелая игра была.

Мы выиграли у Мальты 3:1. В конце матча мы выигрывали более или менее спокойно. Я доволен результатом.

– Как поздравили Мудрика?

– Там голевая передача просто от меня неплохая была. А там уже дело простое было – забить.

Он – большой молодец, он очень хотел забить. Для атакующего игрока очень важно забивать и отдавать ассисты. Поэтому я очень рад за него, поздравляю его.

- Что можете сказать о следующем матче с Италией?

- Во втором матче с Италией будет немного легче в плане атмосферы, потому что мы не будем играть на их домашнем стадионе. Это играет роль. Но сейчас мы все едем в клубы, думаем о клубах. Но это будет наш финал, – сказал Миколенко.