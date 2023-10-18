Украине повезло, что Мальта сама закончила шоу. На матч с Италией Реброву нужны лидеры

Обсуждаем поединок между Мальтой и Украиной. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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Мальта в этом матче все делала сама: и забивала Трубину, и привозила голы в свои ворота. Украина вышла на поле выключенной и действительно должна поблагодарить соперника. На Италию нужно объявлять общий сбор – все обязаны прибыть здоровыми на матч года. Проблемы Мудрика и Матвиенко, все потенциальные пути "сине-желтых" на ЕВРО – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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