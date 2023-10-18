  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Миколенко: Те, кто говорит, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют, покажут, как надо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Те, кто говорит, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют, покажут, как надо

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

У мальтийцев было больше времени на восстановление

Миколенко: Те, кто говорит, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют, покажут, как надо

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко подвел итог отборочного матча Евро-2024 с Мальтой (3:1).

"Почему матч с Мальтой был трудным? Я не думаю, что это изменение климата или что мы не восстановились. Мальтийцы играли позже, чем мы. У них было меньше времени. Как говорил главный тренер, сейчас у квалификации нет простых игр. Не думаю, что это потому, что мы играли вторую игру подряд. Это просто хороший соперник, так же разбирающий команду, против которой играет. Может, из-за этого.

Наверное, мы проснулись после гола. Конечно, для меня как защитника это не очень хорошие новости, когда мы пропускаем. Защитники и вратари не любят пропускать. Очень рад, что мы сделали хорошую реакцию на этот гол и дважды забили в первом тайме. Во втором тайме мы добили третьим, и уже было гораздо легче.

У мальтийцев уже нет задач в этой квалификации, но они хотели показать, что у них хорошая команда. Они действительно очень хорошая команда и они это показали. Те, кто будут писать, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют и покажут, как надо. Это очень хорошая команда. Во втором тайме они прибавили, но мы забили третий гол, и концовка была легкой", - сказал Миколенко.

По теме
yellow-arrow
Олег Федорчук: Слабым местом сборной Украины является игра центральных защитников
yellow-arrow
Ребров: Шесть очков из шести оставляют нам шанс занять второе место в этой тяжелой группе
yellow-arrow
Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на звание лучшего гола тура в квалификации Евро-2024. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде