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Миколенко: Те, кто говорит, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют, покажут, как надо
У мальтийцев было больше времени на восстановление
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко подвел итог
"Почему матч с Мальтой был трудным? Я не думаю, что это изменение климата или что мы не восстановились. Мальтийцы играли позже, чем мы. У них было меньше времени. Как говорил главный тренер, сейчас у квалификации нет простых игр. Не думаю, что это потому, что мы играли вторую игру подряд. Это просто хороший соперник, так же разбирающий команду, против которой играет. Может, из-за этого.
Наверное, мы проснулись после гола. Конечно, для меня как защитника это не очень хорошие новости, когда мы пропускаем. Защитники и вратари не любят пропускать. Очень рад, что мы сделали хорошую реакцию на этот гол и дважды забили в первом тайме. Во втором тайме мы добили третьим, и уже было гораздо легче.
У мальтийцев уже нет задач в этой квалификации, но они хотели показать, что у них хорошая команда. Они действительно очень хорошая команда и они это показали. Те, кто будут писать, что "вот, у мальтийцев тяжело выиграли", пусть выйдут и сыграют и покажут, как надо. Это очень хорошая команда. Во втором тайме они прибавили, но мы забили третий гол, и концовка была легкой", - сказал Миколенко.
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