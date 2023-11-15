"Встреча имеет сугубо подготовительный статус". В УАФ подтвердили спарринг сборной Украины против Лехии

Сборная Украины продолжает подготовку к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии, который состоится 20 ноября.

Продолжением тренировочного процесса национальной команды станет завтрашний спарринг с гданьской "Лехией", который пройдет на городской арене, подтвердили в УАФ.

"Эта встреча имеет сугубо подготовительный статус, а потому состоится за закрытыми дверями", - говорится в пресс-службе УАФ.

Накануне о проведении спарринга сообщила "Лехия". На сегодня клуб, за который выступает украинец Максим Хлань, ведет борьбу за выход в Экстраклясу. Матч состоится 16 ноября в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".

Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он - против.