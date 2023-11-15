Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Встреча имеет сугубо подготовительный статус". В УАФ подтвердили спарринг сборной Украины против Лехии
Матч состоится за закрытыми дверями
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Сборная Украины продолжает подготовку к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии, который состоится 20 ноября.
Продолжением тренировочного процесса национальной команды станет завтрашний спарринг с гданьской "Лехией", который пройдет на городской арене, подтвердили в УАФ.
"Эта встреча имеет сугубо подготовительный статус, а потому состоится за закрытыми дверями", - говорится в пресс-службе УАФ.
Накануне о проведении спарринга сообщила "Лехия". На сегодня клуб, за который выступает украинец Максим Хлань, ведет борьбу за выход в Экстраклясу. Матч состоится 16 ноября в 17:00 (по Киеву) и пройдет на "Полсат Плюс Арене", домашнем стадионе "бело-зеленых".
Ранее главный тренер команды Сергей Ребров отметил, что УЕФА буквально заставляла Украину провести спарринг накануне матча против Италии, хотя сам он - против.
Популярное сейчас
- Минспорта обновил список уклонистов - среди них Довбик и Мудрик
- СМИ: Шахтер все же смог добиться компенсации от Тоттенхэма за Соломона
- У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола
- Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото