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Ризнык: В голкиперском цехе сборной Украины конкуренция на высоком уровне

Национальная сборная Украины

Вратарь сине-желтых - о подготовке к матчу с Италией

Ризнык: В голкиперском цехе сборной Украины конкуренция на высоком уровне

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською
Новина українською

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

"Сегодня занимались на немного скользком поле, попадали немного, но все это - то, что надо для отработки ударов. Как голкипер скажу, что наши игроки, которые их наносили, все в полной готовности. Мастерски выполняли. Кто конкретно? Не скажу, ведь было очень много ударов, и я не обращал на это внимания.

Сейчас уже много тактических занятий, отрабатываем много деталей. Не буду раскрывать секреты, но надеюсь, что они сработают в матче. Продолжается интенсивная работа, ребята выкладываются на все сто. Все общаются между собой, подсказывают друг другу. Так легче готовиться, и многие говорят, что это половина дела. Если на поле тяжело, а тебе подсказывают что-то, то становится лучше.

Многие ребята приехали из Европы, где они недавно позабивали мячи, поэтому находятся в хорошем настроении перед ответственной игрой. Что касается сборной Италии, то если взять ее состав, там все - звездные игроки. Они постоянно выступают на топ-уровне. Это очень сильная команда, и нам следует хорошо на нее настроиться.

У нас в голкиперском цехе сборной конкуренция на высоком уровне. Но я считаю, что так и должно быть. Это здоровое явление. А решать все, конечно, будет тренер", - сказал Ризнык.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45.

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Украина Италия Дмитрий Ризнык отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ
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