Конопля: Будем делать все возможное и невозможное ради победы с Италией

Защитник сборной Украины Ефим Конопля обратился к болельщикам перед решающим матчем отбора Евро-2024 с Италией.

"Уже ждем важную игру и Вашу поддержку. Чувствую ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами. Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Уверен, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!", - написал Конопля в своем Instagram.

Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.