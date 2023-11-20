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Национальная сборная Украины

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Конопля: Будем делать все возможное и невозможное ради победы с Италией

Национальная сборная Украины

Сегодня сборная Украины сыграет решающий поединок

Конопля: Будем делать все возможное и невозможное ради победы с Италией

Фото: Instagram

Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля обратился к болельщикам перед решающим матчем отбора Евро-2024 с Италией.

"Уже ждем важную игру и Вашу поддержку. Чувствую ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами. Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Уверен, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!", - написал Конопля в своем Instagram.

Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.

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