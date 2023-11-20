Луческу: Война делает матч Украина – Италия еще более эпическим

Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу будет присутствовать на решающем поединке отбора Евро-2024 Украина — Италия.

"Половина сборной Украины состоит из футболистов, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молоды в донецком "Шахтере" и киевском "Динамо". Они пригласили меня в момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим.

Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны", - сказал Луческу.