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Луческу: Война делает матч Украина – Италия еще более эпическим

Национальная сборная Украины

Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" высказался по поводу матча отбора Евро-2024

Луческу: Война делает матч Украина – Италия еще более эпическим

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською
Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу будет присутствовать на решающем поединке отбора Евро-2024 Украина — Италия.

"Половина сборной Украины состоит из футболистов, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молоды в донецком "Шахтере" и киевском "Динамо". Они пригласили меня в момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим.

Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны", - сказал Луческу.

Матч Украина - Италия пройдет сегодня, 20 ноября в Леверкузене. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Источник:
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