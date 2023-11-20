  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО

Национальная сборная Украины

Поединок пройдет сегодня

Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Национальные команды определились с комплектами игровой формы.

Наша сборная проведет поединок в желтой форме, а вратарь - в черной, сообщает пресс-служба УАФ. "Скуадра Адзурра" выйдет на поле в белой экипировке, а голкипер - в красной.

Игра пройдет на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Читайте такжеНазовете стартовые составы сборных Италии и Украины в четвертьфинале ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол
Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО - изображение 1Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО - изображение 2
Фото: УАФ / Автор - Александр Глывинский
По теме
yellow-arrow
Спаллетти не включил пять игроков в заявку сборной Италии на матч против Украины
yellow-arrow
Украина - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
"Нам нечего терять". Шевченко - о поединке Украины с Италией
Украина Италия отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости