Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО

Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Национальные команды определились с комплектами игровой формы.

Наша сборная проведет поединок в желтой форме, а вратарь - в черной, сообщает пресс-служба УАФ. "Скуадра Адзурра" выйдет на поле в белой экипировке, а голкипер - в красной.

Игра пройдет на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Фото: УАФ / Автор - Александр Глывинский