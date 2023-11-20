Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины определилась с формой на матч с Италией - ФОТО
Поединок пройдет сегодня
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Сегодня, 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора Евро-2024 против Италии. Национальные команды определились с комплектами игровой формы.
Наша сборная проведет поединок в желтой форме, а вратарь - в черной, сообщает пресс-служба УАФ. "Скуадра Адзурра" выйдет на поле в белой экипировке, а голкипер - в красной.
Игра пройдет на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- Украина гарантировала себе плей-офф, определились сеяные команды на Евро-2024. Главные новости за 19 ноября
- Украина - Италия. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 20.11.2023
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото