Маркевич: Малиновский может выстрелить в любой момент - он отлично знает Италию, их игроков

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич надеется, что хавбек сборной Украины Руслан Малиновский сможет сыграть решающую роль в сегодняшнем матче отбора Евро-2024 против Италии, который начнется сегодня в 21:45.

- Наш главный "итальянец" в сборной, полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, тоже сейчас уже не тот "фантазиста", что был во времена игры в составе "Аталанты". Однако после того, как подняли слух, чего же это его Ребров не вызвал, он снова в сборной.

- Малиновский - проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а скорее всего так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не надо много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через полполя или забить с дальней дистанции, как он умеет и не раз это делал.

Тем более, кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А уже играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский - футболист высокого уровня.