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Маркевич: Малиновский может выстрелить в любой момент - он отлично знает Италию, их игроков
Сегодня - решающий матч отбора Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич надеется, что хавбек
- Наш главный "итальянец" в сборной, полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, тоже сейчас уже не тот "фантазиста", что был во времена игры в составе "Аталанты". Однако после того, как подняли слух, чего же это его Ребров не вызвал, он снова в сборной.
- Малиновский - проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а скорее всего так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не надо много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через полполя или забить с дальней дистанции, как он умеет и не раз это делал.
Тем более, кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А уже играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский - футболист высокого уровня.
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