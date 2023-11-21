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Скандал и соперники: отборочный обзор матча Украина-Италия и что будет дальше для команды Реброва

Национальная сборная Украины
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Несправедливые пенальти, скандал и анализ возможных оппонентов в плей-офф - детали и впечатления от игры сборной Украины

Скандал и соперники: отборочный обзор матча Украина-Италия и что будет дальше для команды Реброва

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Свежий выпуск отборочного эмоционального обзора матча между Украиной и Италией не оставит вас равнодушными. Спорное пенальти, которое не было назначено судьей и о катастрофическом значении выхода Италии на Евро, рассматриваем в откровенном обсуждении.

СКАНДАЛЬНОЕ! После слов Чеферина, что Италия должна победить Украину, а ее НЕ выход на ЕВРО - это катастрофа, нам не ставят очевидный пенальти на Мудрике! Почему судья матча Украина-Италия проигнорировал такое очевидное нарушение? Как сыграла сборная Украины против итальянцев в матче отбора на Евро-2024? Быстрый и немного эмоциональный обзор игры команды Реброва.

00:00 Пенальти БЫЛ или нет?
04:34 Украина провела ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ
08:07 Возможные соперники в плей-офф

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Источник:
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