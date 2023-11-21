Скандал и соперники: отборочный обзор матча Украина-Италия и что будет дальше для команды Реброва

Свежий выпуск отборочного эмоционального обзора матча между Украиной и Италией не оставит вас равнодушными. Спорное пенальти, которое не было назначено судьей и о катастрофическом значении выхода Италии на Евро, рассматриваем в откровенном обсуждении.

СКАНДАЛЬНОЕ! После слов Чеферина, что Италия должна победить Украину, а ее НЕ выход на ЕВРО - это катастрофа, нам не ставят очевидный пенальти на Мудрике! Почему судья матча Украина-Италия проигнорировал такое очевидное нарушение? Как сыграла сборная Украины против итальянцев в матче отбора на Евро-2024? Быстрый и немного эмоциональный обзор игры команды Реброва.

00:00 Пенальти БЫЛ или нет?

04:34 Украина провела ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

08:07 Возможные соперники в плей-офф