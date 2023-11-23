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Пятов - о жеребьевке плей-офф Евро: Удобный-неудобный соперник – я в это не верю

Национальная сборная Украины
Обновлено

Андрей уверен, что все у нас получится

Пятов - о жеребьевке плей-офф Евро: Удобный-неудобный соперник – я в это не верю

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Экс-голкипер, а сейчас один из тренеров "Шахтера" Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где сборная Украины померяется силами с Боснией и Герцеговиной.

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"Они агрессивные, очень сбитые, физически сильные, выносливые. Я не скажу, что они тактически играют. Это более атлетический футбол, чем тактический.

Кто бы нам ни попался, мы бились бы только за выход дальше. Удобный-неудобный соперник – я в это не верю. Есть футболисты, есть настрой. Я думаю, что тренер сборной Украины Сергей Ребров знает, как играть.

Я уверен, что он уже начал изучать Боснию и подготовит план. И все у нас получится. Я верю в это", – сказал Пятов.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Андрей Пятов Украина Босния и Герцеговина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Новое Время
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