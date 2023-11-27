Григорий Суркис: Под руководством Реброва сборная Украины не провалила ни одного матча

Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мыслями касательно работы Сергея Реброва на должности главного тренера национальной сборной Украины.

"Предложу дождаться результатов плей-офф, чтобы окончательно определиться с оценками. Тем не менее, не могу не отметить тот прогресс, которого сборная уже достигла под руководством Сергея Станиславовича.

Он возглавил сборную в непростой момент. Накануне матчей июньской сессии получил в свое распоряжение футболистов, только что закончивших изнурительный клубный сезон, прошедший, напомню, на фоне полноценной войны. Под руководством Реброва, считаю, национальная команда не провалила ни одного матча. Даже гостевое поражение от Италии не заносил бы в пассив, в Милане шла борьба достойных соперников, где решающими оказались родные стены.

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Зато сборная Украины преимущества своего поля и поддержки трибун лишена вот уже на протяжении почти двух лет. Поиск стадионов и тренировочных баз, сложная логистика, понятное моральное состояние игроков и тренеров отнюдь не стали дополнительными аргументами в пользу "сине-желтых".

Однако, ни Ребров, ни его ассистенты, ни футболисты на эти условия не жаловались. Весь коллектив преданно делал свое дело, и в конце концов команда вышла на действительно высокий уровень мастерства и характера", - сказал Суркис в комментарии сайту "Динамо" Киев от Шурика.