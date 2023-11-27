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Григорий Суркис: Под руководством Реброва сборная Украины не провалила ни одного матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

Суркис дал оценку работе Ребров в национальной команде

Григорий Суркис: Под руководством Реброва сборная Украины не провалила ни одного матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мыслями касательно работы Сергея Реброва на должности главного тренера национальной сборной Украины.

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"Предложу дождаться результатов плей-офф, чтобы окончательно определиться с оценками. Тем не менее, не могу не отметить тот прогресс, которого сборная уже достигла под руководством Сергея Станиславовича.

Он возглавил сборную в непростой момент. Накануне матчей июньской сессии получил в свое распоряжение футболистов, только что закончивших изнурительный клубный сезон, прошедший, напомню, на фоне полноценной войны. Под руководством Реброва, считаю, национальная команда не провалила ни одного матча. Даже гостевое поражение от Италии не заносил бы в пассив, в Милане шла борьба достойных соперников, где решающими оказались родные стены.

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Зато сборная Украины преимущества своего поля и поддержки трибун лишена вот уже на протяжении почти двух лет. Поиск стадионов и тренировочных баз, сложная логистика, понятное моральное состояние игроков и тренеров отнюдь не стали дополнительными аргументами в пользу "сине-желтых".

Однако, ни Ребров, ни его ассистенты, ни футболисты на эти условия не жаловались. Весь коллектив преданно делал свое дело, и в конце концов команда вышла на действительно высокий уровень мастерства и характера", - сказал Суркис в комментарии сайту "Динамо" Киев от Шурика.

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Сергей Ребров Украина Григорий Суркис
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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Комментарии
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Caballero (DC)
27.11.2023 в 17:39
Урка смердючий, тебе хтось питав? Запросив к.а.ц.а.п.н.ю в Україну, а потім в 2022-му вивозив як с.у.ч.к.а з України в авто центнерами готівку і коштовності на руках.
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Комментарии 3
Caballero (DC)
27.11.2023 в 17:39
Урка смердючий, тебе хтось питав? Запросив к.а.ц.а.п.н.ю в Україну, а потім в 2022-му вивозив як с.у.ч.к.а з України в авто центнерами готівку і коштовності на руках.
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.11.2023 в 16:03
О, пєтух закукарєкал, заместо Аврори. Поді подмойса, Гріша.
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1
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Харьковчанин (Харків)
27.11.2023 в 15:28
гриша, п*дл*, нещодавно звернувся до спікера Стефанчука з вимогою відправити «церковний законопроєкт» на «перевірку» до Венеційської комісії. Тобто, ще факто він хоче заблокувати заборону московської секти в Україні.
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