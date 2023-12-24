Босния и Герцеговина официально выбрала домашнюю арену для проведения матча против сборной Украины

Сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф отбора на ЧЕ-2024 в Зенице. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА.

Встреча состоится 21 марта 2024 года на стадионе "Билино Поле". Эта арена является домашней для Боснии и Герцеговины и вмещает 15 600 зрителей.

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Этот поединок станет одним из полуфинальных в пути B плей-офф отбора на Евро-2024. Победитель матча будет хозяином в решающей встрече квалификации против сильнейшей команды другой пары Израиль – Исландия. Оба раунда составляют из одного поединка.

В случае победы сборная Украины сразится за путевку на ЧЕ-2024 против Израиля или Исландии 26 сентября во Вроцлаве. В случае неудачного результата будет проведен контрольный поединок с неудачником из параллельной пары на стадионе "Тарчинский Арена".

Добавим, что сборная Украины однажды уже играла на стадионе в Зенице. Тогда подопечные Петракова, благодаря голам Зинченко и Довбика, победили со счетом 2:0 и заняли второе место в квалификации на Чемпионат мира-2022.