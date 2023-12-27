Ракицкий: Если получу вызов в сборную, буду очень рад. Гимн Украины пою и буду петь

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий ответил на вопрос, хотел бы он получить вызов в сборную Украины.

"Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить какую-то песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда бы уже исполнил на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь", - сказал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий провел за главную команду страны 54 матча и забил 4 мяча, но ожидаемо перестал привлекаться с начала 2019 года, когда перешел в питерский "Зенит".

В марте 2022 года Ярослав покинул РФ и перебрался в турецкий клуб "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ракицкий вернулся в "Шахтер" на правах свободного агента.