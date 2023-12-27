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Ракицкий: Если получу вызов в сборную, буду очень рад. Гимн Украины пою и буду петь
Защитник мечтает вернуться в национальную команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий ответил на вопрос, хотел бы он получить вызов в сборную Украины.
"Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить какую-то песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа.
А гимн Украины тогда бы уже исполнил на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь", - сказал Ракицкий.
Напомним, Ракицкий провел за главную команду страны 54 матча и забил 4 мяча, но ожидаемо перестал привлекаться с начала 2019 года, когда перешел в питерский "Зенит".
В марте 2022 года Ярослав покинул РФ и перебрался в турецкий клуб "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ракицкий вернулся в "Шахтер" на правах свободного агента.
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