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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ракицкий: Если получу вызов в сборную, буду очень рад. Гимн Украины пою и буду петь

Национальная сборная Украины

Защитник мечтает вернуться в национальную команду

Ракицкий: Если получу вызов в сборную, буду очень рад. Гимн Украины пою и буду петь

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий ответил на вопрос, хотел бы он получить вызов в сборную Украины.

"Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить какую-то песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа.

А гимн Украины тогда бы уже исполнил на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь", - сказал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий провел за главную команду страны 54 матча и забил 4 мяча, но ожидаемо перестал привлекаться с начала 2019 года, когда перешел в питерский "Зенит".

В марте 2022 года Ярослав покинул РФ и перебрался в турецкий клуб "Адана Демирспор". В январе 2023 года Ракицкий вернулся в "Шахтер" на правах свободного агента.

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Ярослав Ракицкий Украина Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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Источник:
Champion.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2023 в 15:25
Ти, гнида, все зробив, щоб кацапи напали на нас, заробляв три роки бабло у них, уникав грати за збірну ще років 10 тому, а тепер роздобрів.
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Комментарии 9
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2023 в 15:25
Ти, гнида, все зробив, щоб кацапи напали на нас, заробляв три роки бабло у них, уникав грати за збірну ще років 10 тому, а тепер роздобрів.
Ответить
0
0
avatar
mafan (Рівне)
27.12.2023 в 15:17
Скільки цьому сєпару - вже за 35 ть? Ну то люди вже не змінюються. Брехло і сцикло
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Джим Слэйд (Харьков)
27.12.2023 в 15:05
Ну, какая сборная. Ладно бы это был игрок уровня Зинченко или хотя бы Довбика/Мудрика. Защитников не хуже нынешнего Рака в Украине минимум на пять сборных с запасом.
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0
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янковский ян (Запорожье)
27.12.2023 в 14:03
Ярик молодец. Честно признал свои ошибки. Наконец поняв где правда а где ложь
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.12.2023 в 14:40
какие СМИ отразили его признания ошибки о Зените?
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mafan (Рівне)
27.12.2023 в 15:17
Отож бо. Це все відмазки ,аби щось сказати, а газетці щось писанути
 
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alex.belogubko (одесса)
27.12.2023 в 13:21
а ещё могу танцевать на поле
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2023 в 13:54
конечно, больше ж ничего толкового не можешь
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2
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aleks68
27.12.2023 в 15:22
на большее не способен.тупой баран
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