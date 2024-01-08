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В этом году в сборной Украины появятся новые игроки, - Ребров
Наставник сине-желтых анонсировал появление новых игроков в команде
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на критику относительно невызова в состав национальной команды футболистов из клубов УПЛ.
"Лично мне эти упреки не мешают. Я понимаю, в каком направлении мы должны двигаться. Вызываю футболиста в сборную Украины, исходя из того, сколько игроков есть на той или иной позиции.
Если мы вызываем 4 игроков на одну позицию, игроки, которых мы не привлечем, спросят у меня: "Зачем вы меня пригласили?". Сейчас есть конкуренция на каждую позицию. У нас есть несколько позиций, на которые мы приглашаем трех исполнителей, на другие - по два. По нашему мнению, очень важно, чтобы они подходили под нашу модель игры.
Я уверен, что в Украине много игроков, которые заслуживают вызова в сборную. Мы много анализируем, смотрим на многие факторы и элементы, которые действительно важны для нашей модели игры. Те люди, которые рассказывают о своих игроках, видят потенциал в них. Все они являются потенциальными кандидатами. Мы за всеми следим.
К сожалению, за эти полгода мы сыграли только две товарищеские встречи: против Германии и не с национальной сборной в Польше. Каждая игра для нас была решающей и мы не имели возможности просмотреть всех игроков, которые находятся на радарах сборной Украины. Если мы будем вызывать по 4-5 игроков, то элементарно не будет возможности их привлечь.
Если вы посмотрите на наш календарь, то мы собираемся и имеем только 2-3 дня на полноценную подготовку, играем через два дня на третий и сборная разъезжается. Нет смысла вызывать 30-35 игроков, когда у тебя нет тренировочного процесса.
Я уверен, что в этом году в сборной появятся новые игроки, получат свой шанс ребята из молодежки. Мы видим потенциал во многих игроках, но, к сожалению, не было достаточно времени для того, чтобы проверить их в лагере сборной Украины. Процесс продолжается, это очень важно, - заявил Ребров.
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