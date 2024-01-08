Ребров: Против Македонии и Мальты нашу сборную всегда будут записывать в фавориты - это очень сложно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог выступления команды в отборочной группе Евро-2024, где наша команда заняла 3-е место.

– После многомесячной саги с вашим назначением главным тренером сборной Украины сложно было подхватить команду, когда отбор на Евро-2024 уже стартовал?

– Я сознательно шел на этот шаг. Мне интересно работать с игроками хорошего уровня. Речь идет не только о наших за рубежом, но и ребятах, выступающих в чемпионате Украины. Очень важно для меня было их направить к единой цели. У нас всегда были, есть и будут высококлассные игроки. Но очень важно создать команду, понимающую, что она делает и верит в собственные силы.

Моя главная задача была, особенно в матчах против Германии (3:3) и Италии (1:2, 1:1) – показать, что они могут играть в футбол и противостоять таким грандам.

Я понимаю, что против Северной Македонии и Мальты нашу сборную всегда будут записывать в фавориты. Это очень сложно. Очень важно, чтобы ребята поверили в то, что могут играть в свой футбол против любого соперника.

– Главный бич сборной Украины во все времена – когда можем классно сыграть с сильным соперником, но умудриться потерять очки с теми командами, которые перед матчами записывали в андердоги. Отбор на Евро-2024 можно назвать переломным в этом плане?

– Я согласен, но работаю с командой всего полгода. Делаю все. что в моих силах и моих помощников.

– Как вам удалось держать психологическую планку футболистов, когда после Англии тебе нужно переключиться на Мальту?

– Это проблема не только сборной Украины, когда у тебя нет двух равноценных составов и приходится играть через два дня на третий. Это очень сложно для нас сейчас, учитывая логистику. Я благодарен игрокам, что за столь короткий период времени они действительно хотят играть в тот футбол, который я стараюсь им дать. Они помогают мне, а я помогаю им.

Сейчас слишком мало времени, чтобы говорить, что мы создали что-то, но выход в плей-офф и несколько матчей против грандов показали, что мы на правильном пути и будем двигаться дальше.