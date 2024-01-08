Ребров: Уверен, что нет ни одного украинца, живущего за границей и не помогающего нам

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об особенностях работы с национальной командой.

– Возвращение в Украину после шести лет работы за границей можно назвать персональным хайлайтом 2023 года?

– Если бы вы меня спросили, сколько времени меня не было в Украине, я бы быстро не ответил. Для меня очень важно, что я вернулся в Украину в этот тяжелейший период для нашего государства. Это очень почетно – работать здесь и быть со своим народом. Для меня это действительно главный хайлайт в 2023 году.

– Работая за границей, вы старались не терять связь с Украиной. По возвращении, за последние полгода, что вам больше всего бросилось в глаза?

– Когда началась полномасштабная война, я увидел, что украинцы сплотились перед серьезной опасностью. Сейчас ты можешь почувствовать, как мы проживаем этот довольно сложный период в истории.

Сейчас мы более уважительно относимся друг к другу. Стали больше помогать друг другу. Я постоянно на связи с нашими легионерами, которые охотно реагируют на любой призыв о помощи (Ребров вместе с другими украинскими спортсменами занимается фондом для помощи армии, – прим.). Это очень важно для всех нас. Уверен, что нет ни одного украинца, живущего за границей и не помогающего нам.

– Вы много встречаетесь с военными, семьями павших героев. Можно ли говорить о том, что футбол для нас это о чем-то большем?

– Это меньше всего, что мы можем сделать. Что я могу сделать. Уважение и внимание к этим людям сейчас как никогда нужно. Когда я бываю в Киеве, охотно откликаюсь на запрос о таких встречах.

– Специфика работы клубного тренера сильно отличается от сборной Украины?

– Для меня это совершенно новый опыт. Это совсем другая работа, потому что ты здесь нет работы каждый день с игроками, разговоры с ними. Работая в сборной, перерыв на встречи и беседы может занять месяц и больше. Сейчас, например, – четыре месяца, но и в этот период есть много работы.

Это совсем другая работа. Для меня непросто перестроиться на другую работу, но мне нравится делиться со своими игроками опытом, который я получил за границей. Работая за пределами Украины, ты не чувствуешь ту атмосферу, как когда ты работаешь с украинскими игроками. Например, когда я работал в "Динамо", и там было очень много украинских игроков, которые прислушиваются к тебе и вместе мы что-то делали, достигали.