Глывинский: Русский язык в рабочем процессе сборной Украины присутствует, но украинского все больше

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, на каком языке общаются между собой игроки национальной команды.

"Если говорить про этот год (2023, - прим.), то я все больше слышу диалоги на украинском. Да, русский в рабочем процессе присутствует, но украинского все больше и, я уверен, его будет становиться еще больше.

Кроме этого, почти все в нашей сборной могут пообщаться по-английски. Я же со своего первого дня в сборной общался с ребятами исключительно на украинском. И большинство из них отвечали мне на нашем родном языке. И с каждым годом украинского становилось больше – это естественный процесс восстановления украинскости в украинцах: после веков русификации этого не восстановишь даже через несколько десятков лет. Но прогресс очевиден. Однако я всегда говорю ребятам, что у них в душе и в сердце есть генокод украинца, закодированный в наших поколениях – его просто нужно пробудить.

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Да, раньше, до войны, многие ребята, разговаривая со мной на украинском лично, перед интервью переживали, что будут волноваться, ошибаться и выглядеть забавно. Я постоянно им говорил, что без практики прогресса не бывает, и думаю, это дало результат.