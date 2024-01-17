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Национальная сборная Украины

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Глывинский: Русский язык в рабочем процессе сборной Украины присутствует, но украинского все больше

Национальная сборная Украины

Пресс-атташе сборной Украины рассказал о языковом вопросе внутри команды

Глывинский: Русский язык в рабочем процессе сборной Украины присутствует, но украинского все больше

Фото: УАФ

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, на каком языке общаются между собой игроки национальной команды.

"Если говорить про этот год (2023, - прим.), то я все больше слышу диалоги на украинском. Да, русский в рабочем процессе присутствует, но украинского все больше и, я уверен, его будет становиться еще больше.

Кроме этого, почти все в нашей сборной могут пообщаться по-английски. Я же со своего первого дня в сборной общался с ребятами исключительно на украинском. И большинство из них отвечали мне на нашем родном языке. И с каждым годом украинского становилось больше – это естественный процесс восстановления украинскости в украинцах: после веков русификации этого не восстановишь даже через несколько десятков лет. Но прогресс очевиден. Однако я всегда говорю ребятам, что у них в душе и в сердце есть генокод украинца, закодированный в наших поколениях – его просто нужно пробудить.

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Да, раньше, до войны, многие ребята, разговаривая со мной на украинском лично, перед интервью переживали, что будут волноваться, ошибаться и выглядеть забавно. Я постоянно им говорил, что без практики прогресса не бывает, и думаю, это дало результат.

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Первым меня, еще до полномасштабного вторжения, поразил Андрей Ярмоленко. Это было в Одессе, и мы делали предматчевое интервью. И вот Андрей начал отвечать на мои вопросы на украинском и фактически не допустил ни одной ошибки. А после интервью так смотрит на меня и спрашивает Ну как? А я ему: «Я же говорил, что ты это сделаешь в совершенстве!»

Во время финального турнира Евро-2020 такой же приятный сюрприз преподнес и Малиновский, когда мы в онлайне общались с украинскими и английскими медиа перед четвертьфиналом. Война как будто сняла все предостережения и волнения и в то же время усилила ощущение украинской национальности: выяснилось, что почти все футболисты очень хорошо общаются на родном языке. Сейчас все в этом могут убедиться", - рассказал Глывинский.

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Источник:
Україна-Центр
Опубликовал: Михаил Черныш
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