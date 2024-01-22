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Ребров может претендовать на должность вице-президента УАФ, - источник

Национальная сборная Украины
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Пока что информация из разряда слухов

Ребров может претендовать на должность вице-президента УАФ, - источник

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после избрания Андрея Шевченко президентом УАФ может занять должность одного из вице-президентов Ассоциации.

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"Из того, что долетело на мой WhatsApp. Четкая позиция нового руководства Федерации – сокращение штата. Не будет места в УАФ уже той сотне первых вице-президентов и двум сотням просто вице-президентов. Все, лафа кончилась. Один первый вице-президент и кто-то говорит три, кто-то говорит пять вице-президентов, ответственных за разные направления работы.

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Кстати, в кулуарах муссируют информацию, что одним из вице-президентов может стать Сергей Ребров. Это так просто из услышанных фамилий у меня это в голове больше выделилось и отчеканилось. Я не знаю, правда ли это, рабочий вариант или просто сплетни", - сказал Вацко.

Напомним, что Андрей Шевченко является единственным официальным кандидатом на пост главы Ассоциации футбола. Следующего президента изберут 25 января на внеочередном Конгрессе УАФ.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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