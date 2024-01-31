Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Согласен с Шевченко - российских клубов нигде не должно быть
Сергей Станиславович поддержал позицию президента УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины и вице-президент Сергей Ребров высказался относительно желания президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкции против российского футбола.
"Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством.
Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российских клубов нигде не должно быть", - сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны
- Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись
- Израильский легионер покинул Черноморец - он может оказаться в другом клубе УПЛ
- Шевченко - про своего сына: Если у Кристиана будет уровень, он будет играть за сборную Украину
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО