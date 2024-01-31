Ребров: Согласен с Шевченко - российских клубов нигде не должно быть

Главный тренер сборной Украины и вице-президент Сергей Ребров высказался относительно желания президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкции против российского футбола.

"Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством.

Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российских клубов нигде не должно быть", - сказал Ребров.