Ребров: Предложения с Ближнего Востока? Об информации спросите у Вацко

Главный тренер сборной Украины и новоназначенный вице-президент УАФ Сергей Ребров отреагировал на слова Виктора Вацко о том, что специалист якобы " отверг безумное предложение " от "Аль-Джазиры" (ОАЭ), и "Аль-Шабаба" (Саудовская Аравия).

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– Вацко сообщил, что недавно у вас было два предложения на должность главного тренера от клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ, вы отказались. Как вы можете прокомментировать?

– Никак. Об информации спросите у Вацко. Смотрите, почему я должен комментировать всю информацию, которую дают блогеры?