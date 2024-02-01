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Ребров: Предложения с Ближнего Востока? Об информации спросите у Вацко

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной Украины не считает нужным комментировать информацию блогеров

Ребров: Предложения с Ближнего Востока? Об информации спросите у Вацко

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины и новоназначенный вице-президент УАФ Сергей Ребров отреагировал на слова Виктора Вацко о том, что специалист якобы "отверг безумное предложение" от "Аль-Джазиры" (ОАЭ), и "Аль-Шабаба" (Саудовская Аравия).

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– Вацко сообщил, что недавно у вас было два предложения на должность главного тренера от клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ, вы отказались. Как вы можете прокомментировать?

– Никак. Об информации спросите у Вацко. Смотрите, почему я должен комментировать всю информацию, которую дают блогеры?

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
01.02.2024 в 19:05
молодець
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Комментарии 1
terber (ternopil)
01.02.2024 в 19:05
молодець
Ответить
0
0

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