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"Хочется стереть из памяти". Ярмоленко назвал худший момент в своей карьере
Игрок оставил Украину без крупного турнира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.
В том поединке Андрей головой срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного Гарета Бэйла. Гол оказался единственным - Украина проиграла 0:1 и не вышла на Мундиаль.
"Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания", — сказал Ярмоленко в эфире YouTube-канале "ВДИНАМО".
В марте сборная Украины сыграет с Боснией продолжит борьбу за выход на Евро-2024.
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