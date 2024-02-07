"Хочется стереть из памяти". Ярмоленко назвал худший момент в своей карьере

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.

В том поединке Андрей головой срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного Гарета Бэйла. Гол оказался единственным - Украина проиграла 0:1 и не вышла на Мундиаль.

"Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания", — сказал Ярмоленко в эфире YouTube-канале "ВДИНАМО".

В марте сборная Украины сыграет с Боснией продолжит борьбу за выход на Евро-2024.