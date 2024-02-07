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"Хочется стереть из памяти". Ярмоленко назвал худший момент в своей карьере

Национальная сборная Украины
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Игрок оставил Украину без крупного турнира

"Хочется стереть из памяти". Ярмоленко назвал худший момент в своей карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что худшим моментом в карьере считает автогол в матче финала отбора за право выйти на ЧМ-2022 против Уэльса.

В том поединке Андрей головой срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного Гарета Бэйла. Гол оказался единственным - Украина проиграла 0:1 и не вышла на Мундиаль.

"Какой совет дал бы себе в прошлом? Не трогай мяч в матче с Уэльсом! (смеется). Этот момент хочется стереть из памяти. Конечно, это худшие воспоминания", — сказал Ярмоленко в эфире YouTube-канале "ВДИНАМО".

В марте сборная Украины сыграет с Боснией продолжит борьбу за выход на Евро-2024.

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Андрей Ярмоленко Украина Уэльс Динамо (Киев)
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Алина Ерофеева
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