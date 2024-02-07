Ярмоленко: Уверен, что Шевченко приложит все усилия для развития украинского футбола
Ярмоленко - об избрании Шевченко президентом УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что думает по поводу избрания Андрея Шевченко президентом УАФ.
"Я конечно его поздравил. Считаю, что лучшей кандидатуры не может быть в украинском футболе. Желаю ему успеха, уверен, что этот человек будет стараться делать все, чтобы украинский футбол развивался.
Конечно, мне хочется, чтобы у нас развивался детский футбол, чтобы этому уделяли как можно больше внимания, финансов. Также мы должны понимать, что у нас в стране война, и это не так легко будет реализовывать. Я уверен, что он приложит все усилия для этого, но ему нужно время.
Для этого ли он пригласил Реброва? Я думаю, что да. Все футбольные люди в Украине знают, насколько Сергей Станиславович любит свое дело, футбол. Он следит за всем, что только происходит в нашей стране и не только.
Эти два человека были выдающимися футболистами, сейчас они уже на других должностях. Я уверен, что они сделают большой шаг вперед для украинского футбола", - сказал Ярмоленко на YouTube-канале "ВДИНАМО".
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