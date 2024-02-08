Сегодня сборная Украины узнает соперников в Лиге наций 2024/25

Сегодня, восьмого февраля, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.

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Мероприятие начнется в 19:00. Смотреть жеребьевку в прямом эфире можно будет на видеоплатформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25 Смотреть трансляцию

Украина будет сеяная из второй корзины Дивизиона В. То есть, получит в соперники по одной из сборных из первой, третьей и четвертой корзин Дивизиона В. Потенциальные соперники:

первая корзина – Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;

– Австрия, Чехия, Англия, Уэльс; третья корзина – Словения, Ирландия, Албания, Черногория;

– Словения, Ирландия, Албания, Черногория; четвертая корзина – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Группа будет разыграна по классической схеме: по два матча (дома и на выезде для каждой сборной) между соперниками. Победители групп повысятся в Дивизион А, последние места опустятся в Дивизион С. Третьи места групп Дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в Дивизионе В со вторыми местами групп Дивизиона С. А вторые места Дивизиона В будут иметь шанс повыситься в Дивизион А через плей-офф с третьими местами групп А.

Также победители групп Лиги наций будут иметь шанс выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в случае провала в классическом отборе.