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Боснийский новичок Черноморца: У Боснии и Герцеговины нет шансов против Украины

Национальная сборная Украины

Матч состоится совсем скоро

Боснийский новичок Черноморца: У Боснии и Герцеговины нет шансов против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боснийский футболист "Черноморца" Владимир Арсич прокомментировал противостояние Боснии и Герцеговины и Украины в рамках полуфинального матча плей-офф отбора на Евро-2024.

“Я думаю, что у Боснии нет шансов против Украины. У них очень много проблем в сборной. Честно говоря, я не слежу за сборной Боснии. Я больше слежу за сборной Сербии.

Но в нынешней сборной Боснии и Герцеговины ребята, которых я хорошо знаю. Ну вот, например, Адриан Барышич из швейцарского "Базеля" – мы с ним играли вместе в центре защиты сборной U-19, - сказал Арсич.

Босния и Герцеговина сыграют с Украиной 21 марта в Зенице. Победитель этой пары встретится с победителем второй полуфинальной пары Израиль – Исландия и сразится за путевку на Евро-2024. Решающий матч состоится 26 марта.

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Украина Босния и Герцеговина Черноморец (Одесса) Владимир Арсич
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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