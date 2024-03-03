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Шевченко – о базе сборной: Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Но к проекту вернемся после победы

Национальная сборная Украины

Сейчас есть более важные направления для развития

Шевченко – о базе сборной: Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Но к проекту вернемся после победы

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал текущую ситуацию со строительством базы сборных Украины в Княжичах.

“Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Она должна была сделать проект на стройку.

Но будет неправильно, если мы начнем сейчас даже говорить о постройке для футбола. После победы мы наверняка вернемся к этому проекту, потому что это очень важный элемент для национальной команды и вообще для украинского футбола. Но сейчас мы этого даже не будем рассматривать”, - сказал Шевченко.

В Киевской ОГА еще в 2021 году заявляли о планах УАФ построить базу для футбольных сборных. Однако пока проект еще не приступил к своей деятельности.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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