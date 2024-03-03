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Шевченко – о базе сборной: Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Но к проекту вернемся после победы
Сейчас есть более важные направления для развития
Фото Павла Кубанова - УАФ
Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал текущую ситуацию со строительством базы сборных Украины в Княжичах.
“Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Она должна была сделать проект на стройку.
Но будет неправильно, если мы начнем сейчас даже говорить о постройке для футбола. После победы мы наверняка вернемся к этому проекту, потому что это очень важный элемент для национальной команды и вообще для украинского футбола. Но сейчас мы этого даже не будем рассматривать”, - сказал Шевченко.
В Киевской ОГА еще в 2021 году заявляли о планах УАФ построить базу для футбольных сборных. Однако пока проект еще не приступил к своей деятельности.
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