Шевченко – о базе сборной: Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Но к проекту вернемся после победы

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал текущую ситуацию со строительством базы сборных Украины в Княжичах.

“Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Она должна была сделать проект на стройку.

Но будет неправильно, если мы начнем сейчас даже говорить о постройке для футбола. После победы мы наверняка вернемся к этому проекту, потому что это очень важный элемент для национальной команды и вообще для украинского футбола. Но сейчас мы этого даже не будем рассматривать”, - сказал Шевченко.