Ребров: Бражко получил вызов в сборную не из-за травмы Степаненко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о вызове полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.

"Он вызван в сборную не потому, что Степаненко получил травму. К сожалению, Тарас сейчас травмирован, мы желаем ему скорейшего восстановления. Я разговаривал с Тарасом, посмотрим на динамику, может его вызовем на вторую встречу. Это зависит, какая будет динамика восстановления Тараса.

Владимир заслужил на вызов своей игрой за молодежку и сейчас он имеет постоянную игровую практику в "Динамо". Я считаю, что в будущем нам нужно использовать молодых футболистов. Время идет. Это важный вызов для Бражко, и игроков молодежной сборной. Мы и в дальнейшем будем привлекать этих футболистов к работе в первой команд", - поделился Ребров.