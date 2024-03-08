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Ребров: Бражко получил вызов в сборную не из-за травмы Степаненко
Молодой хавбек благодаря своей игре заслужил быть в главной команде страны
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о вызове полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.
"Он вызван в сборную не потому, что Степаненко получил травму. К сожалению, Тарас сейчас травмирован, мы желаем ему скорейшего восстановления. Я разговаривал с Тарасом, посмотрим на динамику, может его вызовем на вторую встречу. Это зависит, какая будет динамика восстановления Тараса.
Владимир заслужил на вызов своей игрой за молодежку и сейчас он имеет постоянную игровую практику в "Динамо". Я считаю, что в будущем нам нужно использовать молодых футболистов. Время идет. Это важный вызов для Бражко, и игроков молодежной сборной. Мы и в дальнейшем будем привлекать этих футболистов к работе в первой команд", - поделился Ребров.
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