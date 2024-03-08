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Ребров сравнил Ваната с другими нападающими сборной Украины

Национальная сборная Украины

Наставник сборной оценил форварда киевлян

Ребров сравнил Ваната с другими нападающими сборной Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната.

"Ванат? Он на своём уровне, он достаточно высок, чтобы играть за сборную, поэтому он сюда вызывается. Я доволен, что сейчас имеет практику Роман Яремчук, он много работает. Я рад, что он недавно забил, играет в основном составе "Валенсии". Артем Довбик, к сожалению, сейчас не забивает, но я вижу, как он работает на команду, и команда ему доверяет. Я доволен, что Даниил Сикан играет на своей позиции, потому что раньше он выходил на поле как вингер. Мне очень нравится его желание играть за "Шахтер" и сборную. Для меня очень важно, чтобы все имели игровую практику. Посмотрим в тренировочном процессе, учитывая соперника, кто будет играть в первом поединке.

Для меня важно, чтобы в сборной Украины были разноплановые игроки. Ванат не такой, как Довбик или Яремчук. Он способен делать другие вещи, чем эти нападающие. Мы вызываем немного больше футболистов, потому что не знаем, как будет проходить игра, какой нападающий нам понадобится по ходу. Я уверен, что Ванат нам поможет", - сказал Ребров.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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