Успеет ли во Львов на Шахтер? Сергей Ребров за день посетил два матча УПЛ

21-й тур УПЛ стартовал во вторник, 12 марта, тремя матчами.

В первом поединке, который начался в 13:00, ЛНЗ в Ковалевке сыграл вничью 1:1 с "Днепром-1". Этот поединок посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

А чуть позже Сергей Станиславович был замечен уже в Киеве на матче "Динамо" и "Зари" (1:0) после первого тайму.

Тренер сборной наблюдал за снежным матчем вместе с Георгием Суркисом.

Интересно, успеет ли Сергей Станиславович переместиться во Львов, где в 18:00 "Шахтер" примет "Минай".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Заря".

Также добавим, что уже 14-го марта начнется сбор сборной Украины перед плей-офф Евро-2024.