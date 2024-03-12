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Успеет ли во Львов на Шахтер? Сергей Ребров за день посетил два матча УПЛ
Сергей Станиславович из Ковалевки перебрался в Киев
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21-й тур УПЛ стартовал во вторник, 12 марта, тремя матчами.
В первом поединке, который начался в 13:00, ЛНЗ в Ковалевке сыграл вничью 1:1 с "Днепром-1". Этот поединок посетил главный тренер
А чуть позже Сергей Станиславович был замечен уже в Киеве на матче "Динамо" и "Зари" (1:0) после первого тайму.
Тренер сборной наблюдал за снежным матчем вместе с Георгием Суркисом.
Интересно, успеет ли Сергей Станиславович переместиться во Львов, где в 18:00 "Шахтер" примет "Минай".
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также добавим, что уже 14-го марта начнется сбор сборной Украины перед плей-офф Евро-2024.
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