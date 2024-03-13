Национальная сборная Украины
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Представил лично Шевченко. Блогеры Лебига и Зырянов стали амбассадорами сборной Украины
Сегодня сборная отправилась на сбор в Испанию
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13 марта УАФ представила двух новых амбассадоров с
Представил новых послов лично глава УАФ Андрей Шевченко.
Напомним, что сегодня сборная Украины отправилась на сбор в Испанию, где команда будет готовиться к матчам плей-офф Евро-2024.
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