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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Представил лично Шевченко. Блогеры Лебига и Зырянов стали амбассадорами сборной Украины

Национальная сборная Украины

Сегодня сборная отправилась на сбор в Испанию

Представил лично Шевченко. Блогеры Лебига и Зырянов стали амбассадорами сборной Украины

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

13 марта УАФ представила двух новых амбассадоров сборной Украины, которыми стали известные в молодежных кругах блогеры Михаил Лебига и Николай Зырянов.

Представил новых послов лично глава УАФ Андрей Шевченко.

Напомним, что сегодня сборная Украины отправилась на сбор в Испанию, где команда будет готовиться к матчам плей-офф Евро-2024.

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