Представил лично Шевченко. Блогеры Лебига и Зырянов стали амбассадорами сборной Украины

13 марта УАФ представила двух новых амбассадоров с борной Украины , которыми стали известные в молодежных кругах блогеры Михаил Лебига и Николай Зырянов.

Представил новых послов лично глава УАФ Андрей Шевченко.

Напомним, что сегодня сборная Украины отправилась на сбор в Испанию, где команда будет готовиться к матчам плей-офф Евро-2024.