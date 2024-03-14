  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Верю, что наша команда выйдет на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Верю, что наша команда выйдет на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию

Шевченко: Верю, что наша команда выйдет на Евро-2024

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко перед сбором национальной команды в Испании, который предшествует матчам плей-офф отбора Евро-2024, пообщался с представителями СМИ.

"Это очень важная задача, которую мы ставим – выйти на чемпионат Европы. И я верю, что наша команда выйдет на чемпионат Европы. Также хотелось бы поздравить нашу команду U-17, которая прошла во второй раунд чемпионата Европы.

Еще хотелось бы анонсировать сбор, который мы начинаем с командой Superhumans. Этот сбор будет направлен на то, чтобы собрать деньги на спортивные протезы для наших героев, ветеранов. Я прошу всех присоединиться к этому cбору.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Очень важно поддерживать наших героев. Вы вдохновляете нас, даете нам силы. Спасибо. Слава Украине", – сказал Шевченко.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

По теме
yellow-arrow
Бущан: Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро
yellow-arrow
Бражко: Очень хочется закрепиться в сборной
yellow-arrow
Ребров: Верю в то, что команде по силам победить Боснию
Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости