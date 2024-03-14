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Шевченко: Верю, что наша команда выйдет на Евро-2024
Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию
Фото Андрія Ющака - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко перед сбором
"Это очень важная задача, которую мы ставим – выйти на чемпионат Европы. И я верю, что наша команда выйдет на чемпионат Европы. Также хотелось бы поздравить нашу команду U-17, которая прошла во второй раунд чемпионата Европы.
Еще хотелось бы анонсировать сбор, который мы начинаем с командой Superhumans. Этот сбор будет направлен на то, чтобы собрать деньги на спортивные протезы для наших героев, ветеранов. Я прошу всех присоединиться к этому cбору.
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Очень важно поддерживать наших героев. Вы вдохновляете нас, даете нам силы. Спасибо. Слава Украине", – сказал Шевченко.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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