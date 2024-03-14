Шевченко: Верю, что наша команда выйдет на Евро-2024

Президент УАФ Андрей Шевченко перед сбором национальной команды в Испании, который предшествует матчам плей-офф отбора Евро-2024, пообщался с представителями СМИ.

"Это очень важная задача, которую мы ставим – выйти на чемпионат Европы. И я верю, что наша команда выйдет на чемпионат Европы. Также хотелось бы поздравить нашу команду U-17, которая прошла во второй раунд чемпионата Европы.

Еще хотелось бы анонсировать сбор, который мы начинаем с командой Superhumans. Этот сбор будет направлен на то, чтобы собрать деньги на спортивные протезы для наших героев, ветеранов. Я прошу всех присоединиться к этому cбору.