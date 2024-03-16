  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной

Национальная сборная Украины

Несмотря на повреждения

Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной. Игрока "Жироны" встретили в отеле.

Несмотря на повреждение, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны", игрок все же присоединился к рядам сборной. Сообщалось, что 26-летний вингер пройдет дополнительные обследования и после этого будет принято решение, сыграет ли он против "Боснии и Герцоговины".

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ушел от ответа, сможет ли сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть, кем заменить Виктора в случае необходимости.

По теме
yellow-arrow
Пушич - о том, будет ли болеть за сборную Украины: Не буду отвечать на такие вопросы
yellow-arrow
Ванат: Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно
yellow-arrow
Зинченко: Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру
Украина Виктор Цыганков сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uafukraine
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости