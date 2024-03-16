Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной
Несмотря на повреждения
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной. Игрока "Жироны" встретили в отеле.
Несмотря на повреждение, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны", игрок все же присоединился к рядам сборной. Сообщалось, что 26-летний вингер пройдет дополнительные обследования и после этого будет принято решение, сыграет ли он против "Боснии и Герцоговины".
Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ушел от ответа, сможет ли сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть, кем заменить Виктора в случае необходимости.
Популярное сейчас
- Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью
- А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
- Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир