Виктор Цыганков прибыл в расположение сборной. Игрока "Жироны" встретили в отеле.

Несмотря на повреждение, которое он получил в матче Ла Лиги против "Осасуны", игрок все же присоединился к рядам сборной. Сообщалось, что 26-летний вингер пройдет дополнительные обследования и после этого будет принято решение, сыграет ли он против "Боснии и Герцоговины".

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ушел от ответа, сможет ли сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть, кем заменить Виктора в случае необходимости.