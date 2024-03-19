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Мудрик: Ребров любит контроль, направленный на создание голевых моментов
Михаил рассказал, какой футбол любит наставник "сине-желтых"
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о том, какой футбол ставит главный тренер национальной команды Сергей Ребров.
"Футбол Сергея Станиславовича... Он любит контроль, но чтобы этот контроль был направлен на создание голевых моментов.
Я знаю, что он не любит контроль ради контроля, а чтобы этот контроль потом конвертировался в какие-то моменты, потому что тогда нет смысла контролировать мяч.
И я полностью согласен. Когда ты контролируешь мяч – ты контролируешь игру. Когда мяч у тебя – ты не пропустишь гол. Если ты не пропустишь, то не проиграешь. Всё просто. А потом, имея хороший контроль мяча, ты можешь расшатывать соперника, находить слабые места и использовать их", - сказал Михаил.
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