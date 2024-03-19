Мудрик: Ребров любит контроль, направленный на создание голевых моментов

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о том, какой футбол ставит главный тренер национальной команды Сергей Ребров.

"Футбол Сергея Станиславовича... Он любит контроль, но чтобы этот контроль был направлен на создание голевых моментов.

Я знаю, что он не любит контроль ради контроля, а чтобы этот контроль потом конвертировался в какие-то моменты, потому что тогда нет смысла контролировать мяч.