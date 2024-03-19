Украина проведет спарринг с одной из самых титулованных сборных мира

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией, сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок пройдет 3 июня в Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок". Начало - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву). До этого сине-желтые встречались с Бундестим девять раз - 4 ничьи и 5 поражений.

Последний поединок с немецкой сборной украинцы сыграли в прошлом году: в июне 2023-го в Бремене соперники сильнейшего не выявили - 3:3. Это был первый матч во главе сборной Украины для Сергея Реброва.

Ранее договоренности о проведении гостевых товарищеских матчей в июне были достигнуты с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).