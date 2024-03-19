Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина проведет спарринг с одной из самых титулованных сборных мира
Команда Сергея Реброва получила третьего-спарринг партнера
Оксана Васильєва
Сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией, сообщает официальный сайт УАФ.
Поединок пройдет 3 июня в Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок". Начало - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву). До этого сине-желтые встречались с Бундестим девять раз - 4 ничьи и 5 поражений.
Последний поединок с немецкой сборной украинцы сыграли в прошлом году: в июне 2023-го в Бремене соперники сильнейшего не выявили - 3:3. Это был первый матч во главе сборной Украины для Сергея Реброва.
Ранее договоренности о проведении гостевых товарищеских матчей в июне были достигнуты с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).
Популярное сейчас
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта
- Сборная в полном составе собралась в Испании. Новости о Цыганкове. ФОТО
- Вирт: Хорошо, что в сборной два таких вратаря, однако на сегодняшний день №1 – это Лунин
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО