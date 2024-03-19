Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик: В плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое
Вингер "сине-желтых" - о предстоящем матче с боснийцами
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.
"Все хорошо, не могу дождаться, чтобы начать тренировку. Но нужно ко всему подходить с умом, необходим день на восстановление, а уже потом - готовиться на полную.
Каждому футболисту придает уверенности, если он хорошо играет и забивает. Выход в полуфинал Кубка Англии? Нам помогли командный дух, то, что мы бились до конца, хотели выиграть больше.
Всегда, когда приезжаешь в сборную, ты должен перестроиться с клубного футбола. Чем быстрее - тем лучше. Мы уже знаем, как это делать.
Каждая сборная индивидуальна, все отличаются. Босния - отдельная команда, к которой нужно готовиться отдельно. Кого бы выделил? У соперников есть Джеко, Пьянич - известные футболисты.
Для достижения успеха в плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое, показывать, чего ты стоишь, и побеждать", - считает Мудрик.
Популярное сейчас
- Украина проведет спарринг с одной из самых титулованных сборных мира
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта
- Известен диагноз травмы Циганкова. Для полноценного восстановления игрока потребуются 4 недели
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида