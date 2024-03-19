Мудрик: В плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Все хорошо, не могу дождаться, чтобы начать тренировку. Но нужно ко всему подходить с умом, необходим день на восстановление, а уже потом - готовиться на полную.

Каждому футболисту придает уверенности, если он хорошо играет и забивает. Выход в полуфинал Кубка Англии? Нам помогли командный дух, то, что мы бились до конца, хотели выиграть больше.

Всегда, когда приезжаешь в сборную, ты должен перестроиться с клубного футбола. Чем быстрее - тем лучше. Мы уже знаем, как это делать.

Каждая сборная индивидуальна, все отличаются. Босния - отдельная команда, к которой нужно готовиться отдельно. Кого бы выделил? У соперников есть Джеко, Пьянич - известные футболисты.

Для достижения успеха в плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое, показывать, чего ты стоишь, и побеждать", - считает Мудрик.