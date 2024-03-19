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"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова
Главный тренер "сине-желтых" - об украинском полузащитнике
Фото: УАФ
Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова, который продолжает восстанавливаться после травмы.
"Шансы есть даже когда их нет. Поэтому Виктор тут, он лечится, занимается каждый день. У него есть программа. Мы смотрим на динамику. Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, он всегда готов играть за сборную", - сказал Ребров.
При этом главный врач сборной Украины Роман Жалобайлюк отметил положительную динамику в восстановлении игрока.
Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
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