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"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова

Национальная сборная Украины

Главный тренер "сине-желтых" - об украинском полузащитнике

"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова

Фото: УАФ

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Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"Шансы есть даже когда их нет. Поэтому Виктор тут, он лечится, занимается каждый день. У него есть программа. Мы смотрим на динамику. Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, он всегда готов играть за сборную", - сказал Ребров.

При этом главный врач сборной Украины Роман Жалобайлюк отметил положительную динамику в восстановлении игрока.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Сергей Ребров Украина Виктор Цыганков
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Источник:
канал УАФ на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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