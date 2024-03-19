"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"Шансы есть даже когда их нет. Поэтому Виктор тут, он лечится, занимается каждый день. У него есть программа. Мы смотрим на динамику. Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, он всегда готов играть за сборную", - сказал Ребров.