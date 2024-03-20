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Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
Босния и Герцеговина - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Плей-офф отбора на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Без преувеличения матч жизни для нашей сборной и Сергея Реброва. Завтра наши ребята начнут свой путь в плей-офф отбора к предстоящему чемпионату Европы. Поединок пройдет на родине боснийцев. В частности, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".
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За свою историю боснийцы и украинцы на официальном уровне пересекались лишь дважды. Статистика на стороне именно нашей сборной: однажды команды расписали ничью и еще один раз победу одержала Украина. Обе встречи прошли в рамках квалификации отбора к мундиалю в Катаре.
Несмотря на статус гостей, букмекеры считают фаворитом именно подопечных Реброва. Победитель этой пары пройдет в финал плей-офф, где встретится с кем-то из пары Израиль - Исландия.
Матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в четверг, 21-го марта, в 21:45.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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