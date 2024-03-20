Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024

Без преувеличения матч жизни для нашей сборной и Сергея Реброва. Завтра наши ребята начнут свой путь в плей-офф отбора к предстоящему чемпионату Европы. Поединок пройдет на родине боснийцев. В частности, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

За свою историю боснийцы и украинцы на официальном уровне пересекались лишь дважды. Статистика на стороне именно нашей сборной: однажды команды расписали ничью и еще один раз победу одержала Украина. Обе встречи прошли в рамках квалификации отбора к мундиалю в Катаре.

Несмотря на статус гостей, букмекеры считают фаворитом именно подопечных Реброва. Победитель этой пары пройдет в финал плей-офф, где встретится с кем-то из пары Израиль - Исландия.

Матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в четверг, 21-го марта, в 21:45.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча: Босния и Герцеговина - Украина Смотреть трансляцию