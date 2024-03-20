Экс-арбитр FIFA – о словах Чеферина: Имидж сборной Италии и Боснии разный. Мы не должны думать об арбитре

Завтра, 21-го марта, сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024.

Этот поединок рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Этот специалист уже работал на матче нашей сборной против боснийцев. Это произошло на групповом этапе квалификации ЧМ-2022. Тогда во Львове национальные команды разошлись миром - 1:1.

Судейский эксперт, экс-арбитр FIFA Мирослав Ступар в комментарии для журналиста UA-Football Личика Владислава поделился мыслями по поводу назначения Цвайера на эту встречу.

- Накануне стало известно, что матч между Украиной и Боснией рассудит немецкая бригада во главе с Феликсом Цвайером. Как прокомментируете данное назначение?

- Да, бригада, которая уже судила нас раньше. Здесь нет ничего удивительного или экстравагантного. Что вот он (прим. - Цвайер) раньше судил, и будет сейчас судить. Мы ту игру, кстати, не выиграли во Львове - 1:1 сыграли. Это нормальное явление, что арбитр, который судит уже не первый год, может встречаться с командой по несколько раз. Я думаю, что по судейству, как и по выбору судей, здесь не должно быть никаких вопросов. Или каких-то предположений. Это опытный арбитр, вместе с VAR. Сегодня проще, если арбитр допустит ошибку, то есть VAR, который его подправит.

Я думаю, что вопрос - в готовности команд. Кто в каком состоянии, кто будет играть или травмирован, и так далее. Здесь выбор тренера, и я думаю, что Ребров способен настроить так команду, чтобы она этот полуфинал выиграла.

- Следуя из этого. После матча против Италии в групповом этапе отбора у многих украинских фанатов есть определенные опасения относительно объективности судейства в нашу сторону. В частности, речь идет о неназначенном пенальти на Мудрике, который не поставил испанский арбитр Хесус Хиль Мансано в конце той встречи. Оправданы ли данные опасения?

- Босния и Герцеговина - не Италия. Не тот имидж, и вообще уровень. Да, конечно, у боснийцев тоже есть футболисты, которые играют в зарубежных чемпионатах. Но уровень Украины и Боснии и Герцоговины должен объективно оцениваться. Тем более, подогрев таких тезисов как недоверие арбитру не добавляет нам пользы. Надо просто выходить и обыгрывать боснийцев. И не смотреть на то, как будет проходить судейство. Я не говорю, что кто-то будет обещать - дайте другого арбитра, и он пообещает, что будет чистое и объективное судейство. Судейство и футбол - это такие вещи, что случаются непредсказуемые моменты. В силу каких-то объективных или субъективных причин арбитр мог допустить ошибку. Есть человеческий фактор, но его сегодня может подправить система VAR, которая должна выполнять свой вклад объективно, честно и справедливо. Ну не так, правда, как в матче Украина - Италия.

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- Могут ли каким-то образом повлиять слова президента УЕФА Чеферина о том, что Босния должна быть на Евро, на судейство в поединке против нашей сборной? Поскольку перед матчем с итальянцами глава УЕФА заявлял аналогичное. И во что это вылилось - мы знаем.

- Понимаете, имидж сборной Италии и Боснии разный. И то, что сказал Чеферин... Ну, сказал. Возможно, кто-то трактовал это по-разному. Но это не является сигналом для арбитра, что ты смотри, потому что так сказал Чеферин. Мы это проходили не один раз, и не такие люди говорили. Нормальные арбитры этому значения не придают, а судят на поле то, что есть. И с честью выходят из любой ситуации. Тем более, что сегодня не три-четыре арбитра на футбольном поле, а целая система с видеоассистентами, которые тоже отвечают за действия главного арбитра и могут их подправить. Я не думаю, что для нас это должно быть какой-то проблемой и мы должны думать об арбитре. Для нас главное - игра. Чтобы наши ребята, особенно те, которые играют в зарубежных клубах, себя проявили. И я думаю, им много говорить не нужно, они все понимают. Это один матч, его нужно выиграть. Далее второй матч, - Израиль или Исландия. И уже мы там.