Александр Кучер: Ожидаю тяжелую победу сборной Украины

Бывший защитник донецких "Металлурга", "Шахтера", харьковских "Арсенала", "Металлиста", львовских "Карпат" и сборной Украины Александр Кучер поделился своими ожиданиями от полуфинального матча плей-офф ЧЕ-2024 Босния и Герцоговина – Украина, который состоится 21 марта в Зенице.

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– Разумеется, ожидается тяжелая игра. От итогового результата в ней зависит выход в финал, где победитель поединка в Зенице встретится с победителем другой полуфинальной пары Израиль – Исландия. В завтрашнем поединке обе команды будут отдаваться борьбе. И все же ожидаю тяжелую победу сборной Украины.

- Когда заходит речь о боснийском футболе, что прежде всего приходит в голову?

- Лидеры сборной Боснии и Герцоговины – Джеко и Пьянич, поигравшие в ведущих европейских чемпионатах. Первый из них сейчас играет в турецком "Фенербахче", а второй в "Шардже" из ОАЭ. В целом же о боснийском футболе трудно что-то конкретное говорить, ведь за чемпионатом этой страны я пристально не следил. Могу сказать, что боснийцы отличаются своими бойцовскими качествами. В предстоящем поединке они будут отдавать игре все силы, ведь в сборной Боснии и Герцоговины есть группа игроков, для которых это может быть последний шанс в карьере попасть на футбольный турнир столь высокого уровня. Поэтому повторюсь: игра будет очень тяжелой. Желаю нашим ребятам удачи в ней.