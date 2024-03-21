Шевчук: Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он думает о вратарском вопросе в команде перед полуфинальным матчем плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Очень серьезная конкуренция сейчас на вратарской позиции. Это вопрос уже к тренерскому штабу. Как и Лунин, и Трубин, и Бущан, и, на мой взгляд, Ризнык еще – это все топ голкиперы. Это все голкиперы высокого уровня. У нас эта позиция очень хорошо укреплена. Для меня это трудный выбор, потому что все игроки высокого уровня.

Конечно, Трубин в последних матчах закрепил за собой позицию номер один. Все наши голкиперы показывают высокий уровень игры в своих клубах, но Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован, пожалуй. Думаю, что скорее всего выбор будет за Анатолием", - сказал Шевчук.