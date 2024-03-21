Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован
Кто же выйдет в воротах сборной на матч с БиГ?
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он думает о вратарском вопросе в команде перед полуфинальным матчем плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
"Очень серьезная конкуренция сейчас на вратарской позиции. Это вопрос уже к тренерскому штабу. Как и Лунин, и Трубин, и Бущан, и, на мой взгляд, Ризнык еще – это все топ голкиперы. Это все голкиперы высокого уровня. У нас эта позиция очень хорошо укреплена. Для меня это трудный выбор, потому что все игроки высокого уровня.
Конечно, Трубин в последних матчах закрепил за собой позицию номер один. Все наши голкиперы показывают высокий уровень игры в своих клубах, но Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован, пожалуй. Думаю, что скорее всего выбор будет за Анатолием", - сказал Шевчук.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет сегодня, 21 марта в городе Зеница. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Израиль - Исландия. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф Oтбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Ребров: Если увижу слова Милошевича, где он поддерживает российских игроков, то напомню ему, что у нас идет война
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Комментарии 3