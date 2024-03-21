  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевчук: Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован

Национальная сборная Украины

Кто же выйдет в воротах сборной на матч с БиГ?

Шевчук: Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, что он думает о вратарском вопросе в команде перед полуфинальным матчем плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Очень серьезная конкуренция сейчас на вратарской позиции. Это вопрос уже к тренерскому штабу. Как и Лунин, и Трубин, и Бущан, и, на мой взгляд, Ризнык еще – это все топ голкиперы. Это все голкиперы высокого уровня. У нас эта позиция очень хорошо укреплена. Для меня это трудный выбор, потому что все игроки высокого уровня.

Конечно, Трубин в последних матчах закрепил за собой позицию номер один. Все наши голкиперы показывают высокий уровень игры в своих клубах, но Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован, пожалуй. Думаю, что скорее всего выбор будет за Анатолием", - сказал Шевчук.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет сегодня, 21 марта в городе Зеница. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеАлександр Кучер: Ожидаю тяжелую победу сборной Украины
По теме
yellow-arrow
Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Вячеслав Грозный: Украина – сильнее, она победит Боснию. И здесь нет недооценки соперника
yellow-arrow
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Боснии
Вячеслав Шевчук Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
21.03.2024 в 13:41
По логике должен был быть Лунин, как основной вратарь Реала играть, но Трубин провел весь отбор как основной вратарь сборной,и сборная с ним более сыграна, поэтому он скорее всего выйдет в основе, но в будущем все может поменяться.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
MaximSK (Киев)
21.03.2024 в 13:41
По логике должен был быть Лунин, как основной вратарь Реала играть, но Трубин провел весь отбор как основной вратарь сборной,и сборная с ним более сыграна, поэтому он скорее всего выйдет в основе, но в будущем все может поменяться.
Ответить
0
0
valiko51 (львів)
21.03.2024 в 13:29
З ким, це цікаво, більш зіграний та адаптований, дорогий ти наш виконавець "заказухи"? Фото, до речі, на всі десять.
Ответить
0
0
valiko51 (львів)
21.03.2024 в 13:32
Особливо матч з Порто є дуже показовимю
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости