Вячеслав Грозный: Украина – сильнее, она победит Боснию. И здесь нет недооценки соперника

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный, который стоял у руля винницкой "Нивы", днепропетровского "Днепра", киевского "Арсенала", запорожского "Металлурга" и ужгородской "Говерлы" разложил по полочкам возможности сборной Украины в матче полуфинала плей-офф ЧЕ-2024 Босния и Герцоговина - Украина.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТ ПЕТЕВА

- Мы, украинцы, очень хотим видеть нашу сборную в финальной части Евро-2024, - делится мечтой Грозный. - Это нормальная ситуация. Впрочем, легко говорить, но трудно делать. Умеет ли сборная Боснии и Герцоговины играть? Да, умеет. У нее игроки достаточно серьезного уровня. Взять того же Эдина Джеко, который вернулся в ее состав. Он ныне выступает в "Фенербахче" и показывает там фантастические результаты – 23 гола и 9 ассистов в 37-ми матчах! Другой опытный футболист, Миралем Пьянич, играющий в ОАЭ за "Шарджу", тоже не нуждается в рекламе. За его плечами ряд солидных клубов – "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ". А еще защитник Сиад Колашинац, который прошел через такие клубы, как "Арсенал", "Марсель". Сейчас он выступает за "Аталанту", и довольно неплохо. Назову и Раде Крунича из того же "Фенербахче", который играл ранее за "Милан".

Однако у сборной Боснии и Герцоговины есть одна проблема – тренерская чехарда. В 2021-2022 годах ее тренировал болгарин Ивайло Петев, которого я хорошо знаю, ведь в свое время работал в Болгарии в софийском "Левски". Боснийцы выиграли группу В в Лиге наций, после чего встречались с нашей сборной. Уверен, что все хорошо помнят те игры. В одном матче мы сыграли вничью, а в другом выиграли 2:0. Петева сменили, а вот в 2023-м году у штурвала нашего сегодняшнего соперника попеременно работало аж трое специалистов! Фарух Хаджибегич провел всего четыре матча, однако провалив старт отборочного цикла из-за трех поражений, его сменил Мехо Кодро. Этот тренер провел на посту главного тренера лишь две игры, после чего в сентябре прошлого года с боснийцами стал работать Саво Милошевич. Он так же плохо работает. Судите сами: национальная команда Боснии и Герцоговины сыграла 10 матчей, из которых победила лишь в трех – дважды у Лихтенштейна и в домашнем поединке с Исландией. А вот семь других проиграла. Тренерская чехарда никогда не шла на пользу любой команде. Ведь футболистам трудно приспособиться к требованиям каждого из специалистов, которые приходят. Завалив полностью отборочный цикл, заняв пятое место в группе, боснийцы в квалификации играют благодаря уже упомянутому Петеву. Под его руководством команде удалось выиграть группу и получить возможность играть с Украиной.

ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДЖЕКО

- Тренерский штаб нашей сборной во главе с Сергеем Ребровым очень серьезно анализируют соперника и готовятся к игре со всей ответственностью, - продолжает Вячеслав Грозный. - На диване ведь легко рассказывать, как надо играть, ведь за результат ответственность никто из любителей футбола не несет. Я же хочу сказать с позиции тренера: мелочей в футболе не бывает. Все, наверное, думают: надо прикрыть Джеко. Но я считаю, что не только его. Нужно точно понять и показать игрокам (а я уверен, что Ребров со своим штабом это сделали) десятки раз, каким образом этот футболист открывается, с каких именно точек наносит удары, кто ему ставит блоки, откуда идут передачи. Если заблокировать возможность в обслуживании Джеко, то он не сможет угрожать воротам Украины. Это очень важно помнить!

У нашей сборной лучшая командная игра. Мы лучше отбираем мяч, мы быстрее боснийцев. А по контролю мяча, имея Судакова, Зинченко и всех остальных, мы тоже не уступаем. Мы прессингуем лучше, чем боснийцы. А вот при "стандартах", в игре на "втором этаже" они лучше нас, ведь у соперника группа футболистов, которые имеют рост 190 сантиметров и больше. Тот же Джеко имеет 193, да и центральные защитники высокие. Это у сборной Боснии и Грецоговины традиционно.

Хорошо выполняет "стандарты" Пьянич – значит, не надо фолить! Надо в среднем блоке играть, не давая возможности сопернику приближаться к нашим воротам.

Боснийцы часто любят играть индивидуально. И пробуя сыграть "один в один", часто теряют мяч. Учитывая то, что наши футболисты лучше соперника играют в отборе, лучше играют в переходных зонах, и имея таких быстрых и реактивных игроков, как Мудрик и К*, сразу же могут проводить быстрые атаки. Так было в недавних матчах с Англией, Италией и со сборной Германии, когда на ее поле сыграли 3:3. В большинстве матчей это было нашими козырями, которые мы использовали. Уверен, что отобрав мяч, мы будем сразу же проводить быстрые контратаки.

Отдадим ли инициативу? Конечно же, нет. Мы будем играть по игре, как и запланировано. Не будем давать сопернику играть свободно.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛЮСЫ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МИНУСАМИ

- У боснийцев большая группа игроков имитирует отбор мяча, - замечает Грозный, - Да, они техничны, и имеют хороший уровень мастерства. Накануне игры Саво Милошевич сказал: мол, в украинских СМИ и в среде экспертов недооценивают сборную Боснии и Герцоговины. Нет, это неправда. Я, как и большинство моих коллег и журналистов, считаем, что у этой команды личности очень серьезные. У боснийцев почти нет футболистов, играющих в национальном чемпионате (единственным таким игроком является лишь Неманья Бильбия из "Зрински"). Многие представители этой страны выступают за клубы Германии, Турции, Австрии и других. Разумеется, мы хорошо знаем, что сборная Боснии и Герцоговины является достаточно серьезным соперником для команды Сергея Реброва. И то, что у боснийцев тренерская чехарда – это их проблемы. Они имеют на это право. Однако мы видим, что у них именно по этой причине в последнее время нет результата. Были даже периоды, когда в сборную не привлекали ведущих игроков. Почему? Не знаю. Да и не хочу уподобляться желтой прессе, которая пишет, что за попадание в сборную Боснии и Герцоговины агентам и игрокам нужно было платить деньги. Я этого даже не воспринимаю, ведь говорю о серьезных вещах.

Есть плюсы как в пользу нашей сборной, так и в пользу Боснии и Герцоговины. Плюс боснийцев заключается в том, что они будут играть дома, и будут иметь хорошую эмоциональную поддержку. Хотя в этом есть и определенный минус, ведь болельщики, которые будут желать, чтобы их команда любой ценой попала на Евро-2024, погонят любимцев вперед. Поэтому у нашего соперника не будет баланса, возникнет разрыв между линиями – и наша сборная этим воспользуется.

Второй момент. Боснийские футболисты достаточно эмоциональны, и часто, нарушая правила, получают красные карточки. Поэтому для наших ребят нужно строго придерживаться игровой дисциплины, баланса – того, что у сборной Украины есть и что ее характеризует.

Как я уже говорил выше, мы умеем контролировать мяч и создавать моменты. Тот факт, что большинство наших игроков выступают на достаточно серьезном уровне в зарубежных клубах, является обнадеживающим. Я уже не говорю о нашей вратарской бригаде в составе Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Бущана – все эти голкиперы достаточно высокого уровня. Поэтому у нашего тренерского штаба приятная дилемма: кого поставить на игру в Зенице? Ведь кого бы ни поставили – это футболист очень высокой квалификации. Вообще у сборной Украины сыгранный состав, философия игры хорошо знакома всем без исключения игрокам.

СТО ЛЕТ НА ТРОИХ

- Тяжелый поединок ожидается, безусловно, - предполагает опытный Вячеслав Грозный, - В нем будет много борьбы. Очень важно, чтобы мяч был внизу – потому что мы быстрее. Как сами игроки, так и командная скорость в целом. Имею в виду не только бег, а работу с мячом и мышление. Мы быстрее думаем. Все потому, что наши футболисты играют в ведущих чемпионатах – в частности, в английской Премьер-лиге, где нельзя даже лишнее касание делать. Александр Зинченко выступает в "Арсенале", Михаил Мудрик – в "Челси", Виталий Миколенко – в "Эвертоне", Илья Забарный – в "Бортмуте". В испанской Ла Лиге хорошо выглядят Артем Довбик и Виктор Цыганков, которые являются одними из лидеров "Жироны", а Роман Яремчук стал приобретать игровую практику в "Валенсии". Андрей Лунин – первый вратарь "Реала", Анатолий Трубин – основной кипер португальской "Бенфики". Да и футболисты "Шахтера" и "Динамо" являются исполнителями высокой квалификации. Так что игровые козыри на нашей стороне и я, как тренер, реально вижу, за счет чего сборная Украины может переиграть Боснию и Герцоговину. Да, мы сильнее играем. Да, мы командно обороняемся. Боснийцы же имеют такого искусного нападающего, как Джеко, наличие которого в составе имеет для нашего соперника большое значение. Он прошел большую школу, но ему уже 37 лет – он уже не тот, каким был раньше. Как и Пьянич. Вот, скажем, он прилично играл в "Ювентусе", а в "Барселоне" – нет, почти не играл. Поэтому он и оказался транзитом через "Бешикташ" в ОАЭ. А если взять еще и Колашинаца, которому летом прошлого года исполнилось тридцать, то всем названным мной игрокам на троих 100 лет (смеется).

В поединке со сборной Украины боснийцы будут проявлять эмоции, будет самоотдача. Но как бы там ни было, а я убежден, что наша национальная команда по уровню игры сильнее. Она и победит. Причем никакой недооценки соперника со стороны украинцев нет. Тот план на игру, который у нашего тренерского штаба будет, важно выполнить.

Мы пока не знаем, будет ли играть в этом поединке Цыганков (интервью записывалось до оглашения заявки на матч, где нет Цыганкова, - примечание). Это известно только Реброву, его ассистентам и медицинскому штабу. Но ничего не поделаешь, это – футбол: кто-то травмирован, а кто-то не сможет выйти на поле по другой причине. Кстати, и в составе сборной Боснии и Герцоговины не сможет сыграть один из центральных защитников, который не вызван в ее ряды из-за полученной травмы. У каждой команды свои проблемы.

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Но как бы там ни было, а я по натуре оптимист. И повторюсь: как и все мы, хочу видеть нашу сборную на Евро-2024. Поэтому желаю всем нам, украинцам, хорошего настроения после сегодняшнего матча благодаря хорошей качественной игре и победе.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine