Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Босния и Герцеговина - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Федерация футбола Боснии и Герцеговины
Один из определяющих матчей сборной Украины в этом году. Вернее, так: матч, который может определить весь год. Если Украина победит, то вплотную приблизится к участию в финальной части чемпионата Европы 2024 года. А от этого зависят настроение, подготовка, мотивация на будущее.
Пройти дальше, - в финал плей-офф, - суждено только одному. Ничьей быть не может. Тут или Босния и Герцеговина, или Украина. Это и выяснится в их очном матче.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в четверг, 21.03.2024, в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Полуфинал отбора к Евро-2024
21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Былино Поле".
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Босния и Герцеговина 21:45 Украина
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
Популярное сейчас
- Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
- Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?
- Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО