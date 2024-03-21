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Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Национальная сборная Украины

Босния и Герцеговина - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

фото - Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Новина українською

Один из определяющих матчей сборной Украины в этом году. Вернее, так: матч, который может определить весь год. Если Украина победит, то вплотную приблизится к участию в финальной части чемпионата Европы 2024 года. А от этого зависят настроение, подготовка, мотивация на будущее.

Пройти дальше, - в финал плей-офф, - суждено только одному. Ничьей быть не может. Тут или Босния и Герцеговина, или Украина. Это и выяснится в их очном матче.

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Матч состоится в четверг, 21.03.2024, в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Полуфинал отбора к Евро-2024

21.03.2024. Босния и Герцеговина, Зеница. Стадион "Былино Поле".

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Босния и Герцеговина 21:45 Украина

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO

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Трансляція матчу: Боснія і Герцеговина - Україна
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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