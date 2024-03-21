Аншлаг. Известно, сколько зрителей будет на матче Украины с Боснией

Сегодня, 21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

На трибунах "Билино Поле" в Зенице ожидается около 11 200 болельщиков. 800 из них будут поддерживать украинскую национальную команду, сообщает пресс-служба УАФ. Всего арена способна вместить 13 900 зрителей, но, учитывая меры безопасности, часть мест будет заблокирована.

Ранее стала известна форма, в которой сборная Украины сыграет против Боснии.

Напомним, в случае победы над боснийцами наша сборная выйдет в финал плей-офф. Там она встретится с победителем пары Израиль - Исландия (26 марта).