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Зинченко: В свой первый вызов в сборную я боялся из комнаты в отеле выйти - был зажат немного
Сейчас с этим намного проще, считает Алекс
Фото: УАФ
Один из лидеров
"100% есть изменения ментальные в сборной. Как иногда говорило то поколение:"мы и пили, и играли". Это поколение отличается. Многие уже в Европе, где такая конкуренция, что расслабиться нельзя, а потерять свое место никто не хочет. И смена поколений у нас в сборной прошла гладко.
Я вспоминаю свой первый вызов в сборную: я боялся из комнаты в отеле выйти. Со мной только пару ребят поздоровались и все. Я был зажат немного. Сейчас молодые ребята приезжают, они более открытые, это новое поколение. И ты тоже пытаешься себя расположить к ним и дать им свободу, чтобы они не чувствовали разницу в возрасте.
Раньше было иначе, ситуация изменилась. И я думаю, что это хорошо", — сказал Зинченко.
Напомним, что сегодня вечером, в 21:45 сборная Украины сыграет против Боснии в матче полуфинала отбора плей-офф Евро-2024. UA-Футбол проведет
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