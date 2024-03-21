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Национальная сборная Украины

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Зинченко: В свой первый вызов в сборную я боялся из комнаты в отеле выйти - был зажат немного

Национальная сборная Украины
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Сейчас с этим намного проще, считает Алекс

Зинченко: В свой первый вызов в сборную я боялся из комнаты в отеле выйти - был зажат немного

Фото: УАФ

Новина українською

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко высказался о смене поколений в команде, а также интеграции в коллектив молодых игроков.

"100% есть изменения ментальные в сборной. Как иногда говорило то поколение:"мы и пили, и играли". Это поколение отличается. Многие уже в Европе, где такая конкуренция, что расслабиться нельзя, а потерять свое место никто не хочет. И смена поколений у нас в сборной прошла гладко.

Я вспоминаю свой первый вызов в сборную: я боялся из комнаты в отеле выйти. Со мной только пару ребят поздоровались и все. Я был зажат немного. Сейчас молодые ребята приезжают, они более открытые, это новое поколение. И ты тоже пытаешься себя расположить к ним и дать им свободу, чтобы они не чувствовали разницу в возрасте.

Раньше было иначе, ситуация изменилась. И я думаю, что это хорошо", — сказал Зинченко.

Напомним, что сегодня вечером, в 21:45 сборная Украины сыграет против Боснии в матче полуфинала отбора плей-офф Евро-2024. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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