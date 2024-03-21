Судаков: Выход на Евро в это тяжелое время было бы для нас огромным достижением

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался об отборе на Евро-2024 и участии на Олимпиаде.

"Было бы невероятно отобраться на Евро. Это мечта для нашей страны, и в это тяжелое время это было бы огромным достижением. Очень важно дарить надежду и радость нашим людям, и важно, чтобы наша сборная вышла на новый уровень.

Сейчас моя семья в Киеве. Конечно, никто не может обеспечить их безопасность, ведь в городе постоянные тревоги и взрывы, но моя семья сейчас находится в Киеве.

Игра в Уэльсом в квалификации ЧМ-2022? В тот момент это было очень болезненное поражение, но сейчас у нас сменился тренер, команда изменилась, и мы готовимся к матчам с новыми силами и чувствами, и верим, что сможем пройти квалификацию.

Олимпиада? Мы идем туда за медалями. Но мы не можем ничего гарантировать, мы приложим все усилия и постараемся показать свой лучший футбол и добиться больших успехов", - сказал Судаков.