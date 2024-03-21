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Лунин, Бражко и Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Лунин, Бражко и Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Газибегович, Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Демирович, Джеко

Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Муякич, Ковачевич

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

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Запасные: Бущан, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Трубин, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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1 голосов
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
21.03.2024 в 22:11
25я минута и это вообще не игра. Обосраные как всегда
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Комментарии 12
Morphyk7 (Черновцы)
21.03.2024 в 22:11
25я минута и это вообще не игра. Обосраные как всегда
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0
0
vlotko (Броди)
21.03.2024 в 21:41
Головне не повторити львівських помилок.
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0
0
vlotko (Броди)
21.03.2024 в 21:39
Головне не повторити львівських помилок.
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
21.03.2024 в 21:37
отлично, как Ребров говорил вратарь самый сложный выбор, я подумал , Лунин, Бушан, Трубин. Но у Бушана вроде травма была, может не в форме. А Трубин то такое, выручает редко
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1
0
oda1979 (Запорожье)
21.03.2024 в 21:27
Что за туфта?? Где Клищук, где Безкоровайный, где кузык, где Вакулко??
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0
4
Alex-696 (Немирів)
21.03.2024 в 21:29
А хто це?
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1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
21.03.2024 в 21:11
Бражку не позаздриш Бо одразу доведеться за двух С... віддуватися бо будь-що всі одразу заявлять, що Степаненко чи Сидорчук так би не лажали
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1
0
Morphyk7 (Черновцы)
21.03.2024 в 21:26
Сидорчук і не лажав би? Він ніколи не був сильним футболістом. Взагалі не розумію за який... його викликали
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1
1
avatar
Вarcelinius
21.03.2024 в 20:45
Может и зря Лунина.
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2
5
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2024 в 20:39
Передбачувано. Тримаємо кулаки.
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2
0
vlotko (Броди)
21.03.2024 в 21:02
Все буде добре, якщо суддя не вмішається.
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1
0
avatar
okolegko (Київ)
21.03.2024 в 21:32
Враховуючи, що дехто не хоче бачити нашу збірну на Євро, таке може відбутися. Але, якщо наші заб’ють хочаб пару голів і не пропустять, це буде важко зробити
 
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