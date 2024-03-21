Национальная сборная Украины
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Все очень плохо. Украина пропустила от Боснии в начале второго тайма. ВИДЕО
Дедич, или рикошет от Матвиенко
УАФ
Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.
Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.
После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1 на 57-й минуте и все очень плохо для нас.
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